Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco sostituito col Parma dopo una botta! Le condizioni degli altri acciaccati: le ultime da Appiano Gentile

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilcoluna! Letra i nerazzurri: ledaAnche Hakanin, non era al meglio. Di fatto, considerando il risentimento muscolare di Bastoni, e il fatto che sia Dimarco che Lautaro non fossero al 100% al rientro dai rispettivi infortuni, dei 5 cambi operati da Farris ieri ben 4 erano forzati (ad eccezione di Arnautovic per Asllani nel finale). In particolare, come rivelato da Calciomercato.com, il centrocampistapare abbia rimediato unacontro i ducali.– «Anche Hakannon era al meglio, il calciatoreieri è uscito per unae questa mattina sentiva ancora dolore. Dimarco non ancora al 100%, sta lentamente ritrovando il ritmo partita.