Ilrestodelcarlino.it - Una piazza per l’Europa con i sindaci Lepore e Funaro. Prodi: “Il mondo sta cambiando, dobbiamo correre”

Bologna, 6 aprile 2025 – Dopo il debutto a Roma lo scorso 15 marzo, l'iniziativa 'Unaper l'Europa' arriva a Bologna in un'affollataMaggiore. L'evento è promosso daiMatteo(Bologna) e Sara(Firenze). “L'unico soggetto che fino adesso non ha alzato la voce sono i cittadini e le cittadine europee. Noi vogliamo, come, portare inle persone che vogliono unire l'Europa. – afferma-. Oggi la cosa che conta è che che la società civile sia ine condivida con noi alcuni principi e alcuni valori come la nostra Costituzione”. Sul palco, oltre 30 persone della società civile, dalaccademico, alculturale, del lavoro, delle imprese, e un centinaio diche vengono dall'Emilia-Romagna e dalla Toscana, “persone che in questo dibattito europeo non hanno avuto voce, che con questa, alla quale spero ne seguiranno tante, finalmente cominceranno ad avere voce per chiedere un'Europa più unita, più forte e anche più giusta”, prosegue il primo cittadino.