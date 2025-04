Lione la formula magica di Fonseca | zona Champions raggiunta il confronto con il periodo al Milan

Milan di Sergio Conceicao che continua a zoppicare in campionato (con l`obiettivo Champions League che, giornata dopo. Leggi su Calciomercato.com Se da una parte c`è ildi Sergio Conceicao che continua a zoppicare in campionato (con l`obiettivoLeague che, giornata dopo.

Lione, la formula magica di Fonseca: zona Champions raggiunta, il confronto con il periodo al Milan. Ne parlano su altre fonti

Lione, la formula magica di Fonseca: zona Champions raggiunta, il confronto con il periodo al Milan - Se da una parte c`è il Milan di Sergio Conceicao che continua a zoppicare in campionato (con l`obiettivo Champions League che, giornata dopo giornata, si fa sempre. (calciomercato.com)

La maxi squalifica. Fonseca fermato. Il Lione lo aspetta - Convinto che i nove mesi di squalifica rifilati a Paulo Fonseca siano una punizione eccessiva per il mister, il proprietario dell’Olympique Lione Jhon Textor ha confermato l’ex difensore portoghese ... (sport.quotidiano.net)

Lione, Fonseca: "La squalifica è una grande ingiustizia. Non ho mai toccato l'arbitro, non volevo essere aggressivo" - Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ha parlato pochi minuti prima della sfida fra il club francese e l’FCSB – match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League ... (msn.com)