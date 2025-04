Iodonna.it - La nostra lingua, materia viva sempre in evoluzione, è sorvegliata da un’antica istituzione, l’Accademia della Crusca. Che ci propone un utile manuale per usarla bene

Io non so perché, ma hoavuto un problema con il punto e virgola. Faccio fatica a capire dove metterlo, come un cappotto che non entra nell’armadio. Virgole, punti e ahimè anche gli esecrati puntini mi scivolano facilmente dalla penna, anzi sarebbe meglio dire dalla tastiera del computer, ma quella strana coppia non riesco proprio a collocarla. 10 libri da leggere subito. Da “La portalettere” a “L’età fragile”, i più venduti del 2024 X Leggi anche › La Treccani certifica il “pandoro-gate”: il terremoto social entra nel dizionario Si dice che la consuetudine a comunicare con i social ci abbia disabituato a usare una punteggiatura corretta e lacapacità di scegliere le parole si sia ridotta notevolmente, per praticità, abitudine, pigrizia.