Juventus Reggiana Under 17 1-0 LIVE | Elimoghale sblocca la partita di testa!

Juventus Reggiana Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 17 torna in campo contro la Reggiana dopo la sconfitta nel derby: Juventusnews24 segue LIVE il match.Juventus Reggiana Under 17 1-0: sintesi e moviola1? Primo possesso per gli ospiti2? Borasio quest’oggi abbassato in difesa, non nuovo per lui il ruolo3? Giro palla fitto della Juve, la volontà è muovere la difesa ospite per trovare i giusti corridoi e colpire4? Gran recupero di Malfatti– il 4 interviene e serve Bracco esternamente, svanisce poi l’azione bianconera5? Prima discesa della Reggiana, Borasio intercetta di testa e la palla finisce in out. Juventusnews24.com - Juventus Reggiana Under 17 1-0 LIVE: Elimoghale sblocca la partita di testa! Leggi su Juventusnews24.com di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 torna in campo contro ladopo la sconfitta nel derby:news24 segueil match.17 1-0: sintesi e moviola1? Primo possesso per gli ospiti2? Borasio quest’oggi abbassato in difesa, non nuovo per lui il ruolo3? Giro palla fitto della Juve, la volontà è muovere la difesa ospite per trovare i giusti corridoi e colpire4? Gran recupero di Malfatti– il 4 interviene e serve Bracco esternamente, svanisce poi l’azione bianconera5? Prima discesa della, Borasio intercetta die la palla finisce in out.

Juventus Reggiana Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. Settore Giovanile | I risultati del 23-24 novembre. Under 17, Juventus straripante: Sassuolo KO 4-1 al Mapei Football Center. Under 17-16-15 serie A/B - Il Torino vede la vetta con l'U17. Vittoria bianconera in U16. Under 15 Serie A e B, cuore e carattere Reggiana: pareggio 2-2 in rimonta contro la capolista Juventus. Risultati e classifica Under 17 A e B: il cammino della Juventus. Ne parlano su altre fonti

Juventus Reggiana Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juventus Reggiana Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus ... (juventusnews24.com)

Pagelle Juventus Torino Under 17: Huli fa il possibile, Malfatti subentra bene, Elimoghale ispirato ma sfortunato – VOTI - Pagelle Juventus Torino Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/25 (inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) – Pagelle Juventus Tori ... (juventusnews24.com)

Under 17, Croazia-Italia è decisiva ma non si gioca: cos'è successo - La pioggia ferma gli azzurrini. La sfida tra l' Italia Under 17 di Massimiliano Favo, campione d'Europa in carica, e i pari età della Croazia, in programma oggi alle ore 15.30 sul campo dell'NK Lucko, ... (tuttosport.com)