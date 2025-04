La Spezia da città grigia a meraviglia

Spezia sorprende chi decida di viverla, anche solo per un weekend, con occhi curiosi. È una città di mare e cultura, di tradizioni, di spirito contemporaneo, affacciata su un golfo spettacolare, che riempie il cuore di bellezza. Non è più il luogo grigio pieno di marinai e militari che ruotano attorno all'Arsenale, pur essendo questa una realtà e un orgoglio della provincia ligure al confine con la Toscana.Spezia – così, senza l'articolo, come si dice in Liguria – ambiva addirittura a diventare Capitale italiana della Cultura, nel 2027. Ha le carte in regola, ma alla fine è stata scelta Pordenone: sarà per un prossimo giro, gli spezzini, dalle autorità al cittadino più umile, non si piangono certo addosso.

