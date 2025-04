Brescia ko Cellino | "Qualcuno ci fa macumba e riti voodoo" E punta il dito contro i giocatori

Dopo il ko di Palermo lungo colloquio Cellino-Maran allo stadio Barbera. Brescia, Cellino a colloquio con Maran dopo il ko con il Palermo. Il tecnico: "Siamo tutti coesi". Brescia, le ultime dopo il confronto tra Cellino e Maran. Brescia, è notte fonda. Maran prepara la valigia. Brescia, conferme sulla trattativa con il fondo americano. In regia Ettore Prandini e altri quattro imprenditori locali.

Brescia, confronto Cellino-Maran dopo il Mantova: la situazione - Il presidente è rimasto allo stadio per un’ora e mezza dopo il fischio finale. Colloqui con il tecnico e Castagnini, ma l’ipotesi di un ribaltone è lontana ... (giornaledibrescia.it)

Brescia, Cellino: «Voglio mollare, ma prima salviamoci tutti insieme» - Probabile – scrive ancora – ma anche io non voglio più stare qui. Il Brescia però lo devo aggiustare e andare via dignitosamente» il messaggio di Cellino che quindi non fa mistero – almeno a parole – ... (giornaledibrescia.it)