Manifestazioni a Gaza | centinaia chiedono la fine della guerra e l' uscita di Hamas

centinaia di palestinesi stanno manifestando nel campo di Jabalia, nel nord di Gaza, chiedendo la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. I video delle proteste vengono postati da numerosi account della Striscia. Le persone sfilano urlando slogan come 'fine della guerra', 'sì, sì, Hamas è un'organizzazione terroristica". Le Manifestazioni di circa due settimane fa si erano fermate da alcuni giorni e hanno ripreso oggi. Sui social, i manifestanti dell'enclave avevano postato filmati in cui si vedevano manifestanti inseguiti e dispersi dagli agenti della sicurezza di Hamas. Quotidiano.net - Manifestazioni a Gaza: centinaia chiedono la fine della guerra e l'uscita di Hamas Leggi su Quotidiano.net di palestinesi stanno manifestando nel campo di Jabalia, nel nord di, chiedendo lae chelasci il potere. I video delle proteste vengono postati da numerosi accountStriscia. Le persone sfilano urlando slogan come '', 'sì, sì,è un'organizzazione terroristica". Ledi circa due settimane fa si erano fermate da alcuni giorni e hanno ripreso oggi. Sui social, i manifestanti dell'enclave avevano postato filmati in cui si vedevano manifestanti inseguiti e dispersi dagli agentisicurezza di

