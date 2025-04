Feedpress.me - Flavio Cobolli vince il torneo di Bucarest: è il primo titolo Atp

Leggi su Feedpress.me

L’attesa è finita:conquista il suoin carriera nel circuito maggiore aggiudicandosi il «Tiriac Open presented by UniCredit Bank», Atp 250 da 596.035 euro di montepremi che si è concluso oggi sulla terra battuta di. Il 22enne romano, terza testa di serie, ha sconfitto in finale ilfavorito del tabellone, l’argentino Sebastian Baez: 6-4, 6-4 in un’ora.