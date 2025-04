Ilfattoquotidiano.it - “Non posso vedere i miei figli giocare ma vado avanti. Voglio che sulla mia lapide sia scritto ‘era un grande papà'”: parla Elton John

affronta un periodo complesso. La scorsa estate, un’infezione agli occhi ha limitato di molto la vista (“Guarirò, ma è un processo estremamente lento”, avevasu Instagram a settembre). A novembre, ospite a “Good Morning America”, aveva ammesso: “Non vedo da quattro mesi, non riesco a leggere nemmeno un testo”, sottolineando come il problema avesse ritardato l’uscita del nuovo album.E in un’intervista al Time dello scorso 4 aprile, la leggenda del pop ha detto che si tratta di un periodo molto difficile: “Non riesco ala TV, non riesco a leggere, non riesco aragazzia rugby e a calcio. È stato un periodo molto stressante perché sono abituato ad ‘assorbire’ tutto”. L’autore di Your Song ha due, Zachary, 14 anni, ed Elijah, 12, con il marito David Furnish.