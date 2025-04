Tennis a Cobolli torneo di Bucarest

Bucarest primo titolo Atp per Flavio Cobolli. Il 22enne romano, terza testa di serie e numero 45 del ranking Atp, ha battuto con un duplice 64 in un'ora e 47' di gioco l'argentino Sebastian Baez, numero 1 del seeding e 36 delle classifiche. Un altro italiano può fare festa:Luciano Darderi che è in finale nel torneo sulla terra rossa di Marrakech, in Marocco. Darderi (7) se la vedrà con l' olandese Tallon Griekspoor, testa di serie n.1, che nei quarti ha eliminato un altro azzurro, Mattia Bellucci.

