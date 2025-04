La vita dell’ex campione Robinho nel carcere dei famosi in Brasile

vita cambia in un attimo e a volte i soldi e la gloria ti spingono oltre i limiti. Vi ricordate Robinho? Era uno dei giocatori più forti del mondo, guadagnava milioni di euro e giocava nel Milan. Era partito dal Santos, la squadra di Pelè e Neymar e in Europa era arrivato nel 2005, ingaggiato dal Real Madrid. Poi il Manchester City e l'approdo al Milan, ciliegina sulla torta della squadra allenata da Massimiliano Allegri che vinse lo scudetto nel 2010-11. Più di cento partite in rossonero (e 25 gol) con i tifosi che impazzivano per le sue giocate: velocità incredibile, tecnica sopraffina da vero brasiliano. Quando giocava a San Siro c'era da divertirsi. Ma a Robinho piaceva divertirsi anche la notte: feste, discoteche e quel senso di onnipotenza che prende molti ragazzi che guadagnano tanti soldi e pensano di poter fare quello che vogliono.

La vita dell’ex campione Robinho nel carcere dei famosi in Brasile - L'ex attaccante del Real Madrid e del Milan sta scontando una condanna di nove anni per stupro: il fatto risale al 2013 in una discoteca di MIlano. Vive in una cella di 8 metri quadrati: gioca a calci ... (panorama.it)