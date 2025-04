Zonawrestling.net - FOTO: Sting si mostra con un nuovo particolare look

si presenta con unnel suo tour d’addioLa trasformazione dell’Icon sorprende i fan al primo evento del “2025 or Never”Il WWE Hall of Famerha ufficialmente iniziato il suo tour d’addio “2025 or Never” il 5 aprile ad Astronomicon, nella città di Ypsilanti, Michigan, sorprendendo i fan con uncompletamente rinnovato.L’Icon ha mantenuto la sua iconica pittura facciale bianca e nera come annunciato, ma ha stupito tutti con una trasformazione significativa del suo aspetto. Invece dei familiari capelli scuri e della barba ben curata,si è presentato con capelli bianchi e un pizzetto bianco e nero, offrendo un’immagine totalmente nuova che i fan non si aspettavano affatto.Il tour d’addio e l’ultimo anno con la pittura faccialeAll’inizio di quest’anno,ha confermato che il 2025 sarà l’ultimo anno in cui farà apparizioni pubbliche con la pittura facciale completa.