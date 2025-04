Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2025, Pogacar firma la doppietta. L'ordine d'arrivo

Oudenaarde (Belgio), 6 aprile- Dopo il successo del 2023 e l'assenza dell'anno scorso, Tadejlaaggiudicandosi ilfacendo il vuoto dietro di sé al quinto tentativo, quello buono a sfiancare la resistenza degli altri fenomeni, con il vincitore Mathieu Van Der Poel a guidare la resistenza prima di arrivare terzo alle spalle di Mads Pedersen. E dire che nei 269 km da Brugge a Oudenaarde un po' tutti i big hanno dovuto fare i conti con qualche contrattempo: l'olandese cade e lo sloveno prima viene attaccato dall'Arkéa-B&B Hotels durante un bisogno fisiologico prima di vedere la sua UAE Team Emirates-XRG finire quasi in blocco sull'asfalto. Il campione del mondo comincia ad attaccare sull'Oude Kwaremont e rifinisce l'opera proprio sul muro più iconico della Ronde, in cui quest'anno si è parlato molto italiano grazie ai tentativi in fuga di Filippo Ganna, Davide Ballerini e Matteo Trentin, con i primi due a chiudere rispettivamente ottavo e decimo: il coraggio non manca, ma alla fine, ed è l'ottava volta assoluto in una Monumento, la legge la detta, che riscatta così la delusione per la mancata vittoria alla Milano-Sanremo