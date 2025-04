Partecipazione e interesse per il primo incontro sulla bonifica del monte Ciaurlec

incontro organizzato dall'Associazione Turiè al Polifunzionale di Travesio. Il confronto verteva su un tema centrale per la comunità, ovvero l'ipotesi di una bonifica bellica del poligono di tiro attivo per più di trent'anni sul monte Ciaurlec.La zona, che si. Pordenonetoday.it - Partecipazione e interesse per il primo incontro sulla bonifica del monte Ciaurlec Leggi su Pordenonetoday.it Si è tenuto mercoledì sera l'organizzato dall'Associazione Turiè al Polifunzionale di Travesio. Il confronto verteva su un tema centrale per la comunità, ovvero l'ipotesi di unabellica del poligono di tiro attivo per più di trent'anni sul.La zona, che si.

Partecipazione e interesse per il primo incontro sulla bonifica del monte Ciaurlec. VAIRANO SCALO / FORLI'. Primo incontro di successo organizzato da Itamil Esercito per l'assistenza legale ai militari.. Infermieri di famiglia e comunità: successo e partecipazione per l'incontro sulla gestione del diabete. Interesse e partecipazione per la prima conferenza sulla creatività delle donne dedicata a Fernanda Wittgens. Buona partecipazione all’incontro per conoscere meglio l’ospedale “Versilia” – a Pietrasanta il primo “Sabato della salute”. Consigli di quartiere, l’assessore Tosetto incontra i neoeletti presidenti. Ne parlano su altre fonti

Consigli di Partecipazione: primo incontro plenario - Una prima riunione di coordinamento nella quale i componenti degli otto consigli di partecipazione, ognuno dei quali sarà assistito da un consigliere comunale, hanno incontrato il Sindaco Emanuele ... (casalenews.it)

Primo incontro corso alfabetizzazione digitale over 60 - Ha registrato una grande partecipazione il primo incontro del corso di alfabetizzazione digitale per over 60, organizzato da Abruzzo Progetti, società della Regione Abruzzo, con il sostegno dei fondi ... (infomedianews.com)

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE OVER 60: FOLTA PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO A VASTO - VASTO – “Ha registrato una grande partecipazione il primo incontro del corso di alfabetizzazione digitale per over 60, organizzato da Abruzzo Progetti, società della Regione Abruzzo ... (abruzzoweb.it)