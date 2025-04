Il 25enne, che lavorava in unaelementare del New Jersey, era stato sorpreso a contaminare idestinati ad alunni e personale scolastico condopo aver condiviso isu alcune

Saliva, urine e feci nei pasti dei bimbi a scuola: bidello condannato in Usa, condivideva i video in chat.

Friuli, il primo caso del virus della febbre da topo trovato nei boschi.

Febbre dei topi: casi in Fvg. Ecco i consigli degli esperti per chi va in montagna e in collina.