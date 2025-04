Salvini | Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni sono a disposizione

Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. E' stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i Sindaci, quello che gli elettori ci chiedono. Sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato di quello che mi avete chiesto con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni, perché io sono a disposizione.” Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini al Congresso della Lega a Firenze. Courtesy: Youtube Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Salvini: Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni, sono a disposizione Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Firenze, 06 aprile 2025 “Matteoè un amico ed è un ottimo ministro. E' stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i Sindaci, quello che gli elettori ci chiedono. Sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato di quello che mi avete chiesto con serenitàsia con lui che con Giorgia, perché io.” Così il ministro dei trasporti Matteoal Congresso della Lega a Firenze. Courtesy: Youtube MatteoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

