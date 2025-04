Anteprima24.it - Al 57° Vinitaly le imprese del vino di Irpinia e Sannio parlano di innovazione

Tempo di lettura: 4 minutiLa Camera di Commercioracconta alla 57ª edizione di– partita oggi a Veronafiere e in programma fino a mercoledì 9 aprile – dove è presente con una collettiva di 111 aziende all’interno del padiglione della Campania (Pad. B), il futuro e i percorsi dellevitivinicole che guardano avanti e riescono a coniugare tradizione, territorio e una visione dell’azienda e del comparto vitivinicolo proiettato al domani. Aspetti che hanno favorito “il ritorno in agricoltura di giovani generazioni”. Lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, inaugurando il padiglione regionale. “L’Amministrazione regionale ha finanziato l’introduzione delle nuove tecnologie, accompagnando il rinnovamento delle aziende, ma senza dimenticare le tradizioni rurali, con il recupero delle produzioni storiche nell’area vesuviana, in