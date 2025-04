Sport.quotidiano.net - Trofeo Città di Montale, foto e vincitori della corsa

, 6 aprile 2025 – Nona edizione per il Trofeo Città di Montale, che il 26 marzo era stata rinviata per l'allerta meteo. La gara è organizzata dall'Aurora e dal Gruppo Trekking Croce Oro con il patrocinio del Comune di Montale. Successo assoluto di Morgan Petrucci (Orecchiella Garfagnana) che sui 12 chilometri del percorso ha impiegato 43'36'' distaccando di 20'' l'atleta locale David Fiesoli (Aurora) e di 2'53'' Vladimirr Kabetaj (Aurora), al quarto posto Martin Falasca (Atletica Vinci) e quinto si classifica David Sereno (Podistica Medicea Poggio a Caiano). Nella categoria veterani uomini successo per Lorenzo Fantoni che percorre la distanza in 47'08'' seguito da Francesco Giuntoli (Gruppo Sportivo Run.