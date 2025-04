Giro delle Fiandre 2025 | Tadej Pogacar è troppo più forte di tutti Ganna ottavo

forte, nessuno può far nulla. Dopo la delusione della Milano-Sanremo arriva il pronto riscatto per il campione del mondo in carica: al Giro delle Fiandre non ce n’è per nessuno, Tadej Pogacar ha distrutto la concorrenza andando a vincere in solitaria sul traguardo di Oudenaarde prendendosi il secondo trionfo nella Monumento belga dopo quello del 2023.Otto uomini hanno animato la prima parte di gara andando all’attacco: Elmar Reinders (Jayco AlUla), Alessandro Romele (XDS Astana Team), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Victor Vercouillie (Flanders Baloise), Timo Roosen (Picnic PostNL) e Sean Flynn (Picnic PostNL).In gruppo la corsa si è accesa all’approccio dei primi muri. Il primo colpo di scena è stato la caduta di Mathieu van der Poel, abile però a rientrare con l’aiuto della squadra. Oasport.it - Giro delle Fiandre 2025: Tadej Pogacar è troppo più forte di tutti. Ganna ottavo Leggi su Oasport.it È il più, nessuno può far nulla. Dopo la delusione della Milano-Sanremo arriva il pronto riscatto per il campione del mondo in carica: alnon ce n’è per nessuno,ha distrutto la concorrenza andando a vincere in solitaria sul traguardo di Oudenaarde prendendosi il secondo trionfo nella Monumento belga dopo quello del 2023.Otto uomini hanno animato la prima parte di gara andando all’attacco: Elmar Reinders (Jayco AlUla), Alessandro Romele (XDS Astana Team), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Victor Vercouillie (Flanders Baloise), Timo Roosen (Picnic PostNL) e Sean Flynn (Picnic PostNL).In gruppo la corsa si è accesa all’approccio dei primi muri. Il primo colpo di scena è stato la caduta di Mathieu van der Poel, abile però a rientrare con l’aiuto della squadra.

FINALE Pogacar, sei un fenomeno! Tadej vince Giro delle Fiandre, a modo suo: dominado. Giro Fiandre 2025 in diretta: Pogacar vince su Pedersen e van der Poel. Giro delle Fiandre 2025: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada. Pogacar torna re della Ronde! Pedersen, van der Poel e van Aert si inchinano. Giro delle Fiandre 2025: dove vederlo in diretta tv e in streaming. Giro delle Fiandre 2025, Tadej Pogacar pronto al duello con Mathieu van der Poel: "Muri e pavé sono il suo terreno, ma ho più possibilità di staccarlo qui che non alla Sanremo". Ne parlano su altre fonti

Giro delle Fiandre 2025, ottava meraviglia di Tadej Pogacar! 2° Pedersen, 3° van der Poel, 4° van Aert - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2025: Pogacar dominatore, van der Poel si inchina, Ganna coraggioso - Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2025, imponendosi di forza nella seconda Classica Monumento della stagione: al quinto attacco il fuoriclasse ... (oasport.it)

Giro delle fiandre 2025, Van der Poel e Pogacar favoriti: dove vedere la gara in tv - Ha preso il via alle 10.15 il Giro delle Fiandre, seconda Classica-Monumento della stagione. Una gara attesa che vede come favoriti principali Mathieu Van der ... (msn.com)