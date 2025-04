La usa come bici elettrica ma è un ciclomotore | stangato

Padovaoggi.it - La usa come bici elettrica, ma è un ciclomotore: stangato Leggi su Padovaoggi.it Da alcuni giorni viaggiava tra Noventa Padovana e Stra in sella a un trabiccolo che ha attirato l’attenzione dei passanti e, purtroppo per lui, anche quella della Polizia Locale. Pesantissima la sanzione toccata sabato 5 aprile ad un cittadino cinese residente a Noventa: più di 6mila euro oltre.

Australia, turista usa la bici elettrica per visitare la città ma si ritrova in autostrada: multa di 2000 euro - Così Emma Louise, in visita nella città australiana, ha noleggiato una bicicletta elettrica, ha inserito l’indirizzo da voler raggiungere su un'app di navigazione ed è partita. La sua scelta ... (msn.com)

Migliori biciclette elettriche e-bike (marzo 2025) - Come si usa una e-bike ... la classificazione di un mezzo come ciclomotore: superati i 250 W, il veicolo non è più considerato una bicicletta elettrica. Su strada privata o dove non vige ... (msn.com)

Australia, turista usa la bici elettrica per visitare la città ma si ritrova in autostrada: multa di 2000 euro - Finita al centro di un'autostrada, si è sentita in pericolo di vita nel muoversi con la sua bicicletta ed è per questo che ha deciso di chiedere aiuto. «Ho chiamato i soccorsi ma hanno detto ... (ilmattino.it)