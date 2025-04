Cane cade tra gli scogli salvato dai vigili del fuoco

Cane è caduto tra gli scogli frangiflutti del porticciolo Riva di Traiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che l'hanno salvato. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti alle 11,50 di domenica 6 aprile. Secondo quanto appreso l'animale - meticcio. Romatoday.it - Cane cade tra gli scogli, salvato dai vigili del fuoco Leggi su Romatoday.it Unè caduto tra glifrangiflutti del porticciolo Riva di Traiano. Sul posto sono intervenuti ideldi Civitavecchia, che l'hanno. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti alle 11,50 di domenica 6 aprile. Secondo quanto appreso l'animale - meticcio.

Cane cade tra gli scogli, salvato dai vigili del fuoco. Civitavecchia – Cane cade tra gli scogli di Riva di Traiano, salvato dai Vigili del fuoco. I Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno salvato un cane caduto tra gli scogli del porticciolo Riva di Traiano.

