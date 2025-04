Romadailynews.it - Cina: bus turistico di Haikou inaugura linea speciale per la CICPE

Un LaobachaBus, in servizio su unaper la China International Consumer Products Expo, fotografato ad, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 6 aprile 2025. In vista della quinta edizione della China International Consumer Products Expo (), il LaobachaBus hato il suo percorsodella. Laobacha e’ una tradizione molto amata ad Hainan, in cui i locali si ritrovano attorno a te’ profumati, stuzzichini saporiti e chiacchiere in tranquillita’. Dotato di un tetto panoramico e di un palco musicale, l’autobus unisce la cultura locale a design innovativi ispirati all’Expo, collegando popolari attrazioni turistiche della citta’ e mettendo in risalto il fascino del turismo locale. Turisti scattano foto lungo laper la China International Consumer Products Expo del LaobachaBus ad, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 6 aprile 2025.