Un migliaio diblu con le stelle gialle dell’Unione Europea e con le strisce arcobaleno della Pace riempionodel Nettuno. In tanti sono scesi ‘inper l’’, accogliendo l’appello dello scrittore e giornalista Michele Serra in difesa dell’e dei suoi principi.

Mille bandiere blu in piazza per l'Europa: "Restiamo uniti per la democrazia" | FOTO

