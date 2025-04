Cataniatoday.it - Auto rubata a Floridia ritrovata a Catania: due giovani denunciati

La polizia ha individuato e denunciato due catanesi di 21 e 35 anni per ricettazione in concorso. Il più giovane è stato denunciato dai poliziotti della squadra volanti della questura dianche per resistenza a pubblico ufficiale e per ricettazione per fatti commessi qualche giorno prima.