Addio Vlahovic accordo già raggiunto | Juve gelata

Dusan Vlahovic e la Juventus, un rapporto che sta per volgere al termine tra alti e bassi. Considerando la cifra che è stata borsata, vale a dire più di 70 milioni, ci si aspettava più costanza da parte dell'attaccante reduce da stagioni stupende alla Fiorentina.

Il serbo non è mai riuscito a fare la differenza in maniera continua e questo ha condizionato le sue prospettive future in bianconero. Inoltre, c'è anche il nodo ingaggio che ha complicato irrimediabilmente la situazione.

Vlahovic è il calciatore più pagato della Serie A, un primato che non viene accompagnato dalle prestazioni: i 12 milioni netti percepiti a stagione dall'ex Partizan Belgrado sono considerati troppi dalla società e lui non sembra intenzionato ad abbassare le pretese.

