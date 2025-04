Tredicenne ferito per un colpo di pistola alla testa il papà era in casa Stava seguendo un tutorial per rimontare l' arma del fratello

pistola in casa, regolarmente denunciata, e si è sparato un colpo alla testa probabilmente nel. Leggo.it - Tredicenne ferito per un colpo di pistola alla testa, il papà era in casa. Stava seguendo un tutorial per rimontare l'arma del fratello Leggi su Leggo.it Tragedia a Roma, nel quartiere San Paolo. Un 13enne ha trovato unain, regolarmente denunciata, e si è sparato unprobabilmente nel.

Tredicenne ferito da un colpo di pistola a Roma, ipotesi incidente - Un ragazzo di 13 anni è arrivato nella tarda serata di ieri in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma con una ferita d'arma da fuoco alla testa. (ANSA) ... (ansa.it)

Roma, tredicenne in fin di vita per un colpo di pistola alla testa - La Strada del Vino in Alto Adige – tra le più antiche d’Italia – si snoda da Nalles a Salorno... Coldiretti stima gravi perdite per i produttori di vino italiani a causa dei dazi USA, con effetti sui ... (quotidiano.net)

Tredicenne colpito da un colpo di pistola a Roma, è gravissimo - AGI - Un 13enne è arrivato, nella tarda serata di ieri, in gravissime condizioni, all'ospedale San Camillo di Roma con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Sulla vicenda sono in corso indagini dei p ... (msn.com)