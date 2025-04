Juventus ballano 122 milioni | triplo addio senza Champions

Champions fondamentale anche in chiave mercato per la Juventus. Malgrado il supporto della proprietà e di John Elkann, il club bianconero deve centrare il quarto posto per programmare con più serenità la prossima stagione. Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.it L'accesso alla massima competizione europea era l'obiettivo minimo a inizio stagione e diventa basilare centrarlo per rilanciare il progetto sportivo dopo il fallimento con Thiago Motta in panchina. La Juve si è affidata a Tudor per risollevare la situazione e riprendere la rincorsa per un posto in Champions League, che darebbe l'opportunità inoltre alla 'Vecchia Signora' di confermare alcuni pezzi pregiati della rosa. Specialmente quei giocatori al momento in prestito sotto la Mole e con il futuro che rimane perciò in bilico.

