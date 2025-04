Lanazione.it - Lupi, strage di pecore in un allevamento nel Parco della Maremma

Grosseto, 6 aprile 2025 – Nuovo attacco deiad unall'interno del, in provincia di Grosseto, con 27morte. A darne notizia è lo stesso presidente delSimone Rusci. "È una predazione grave e importante e siamo vicini agli allevatori e alle aziende che subiscono questo tipo di aggressioni che, chiaramente, hanno una rilevanza economica ma anche psicologica rispetto a una attività che è sempre più difficile da portare avanti, per il prezzo del latte, per le condizioni internazionali, non ultimi i dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti del Made in Italy, che andranno ad avere ripercussioni anche su quelli caseari. Abbiamo parlato con l'allevatore coinvolto in questo grave episodio e siamo pronti a realizzare altre recinzioni e ad approntare tutte le misure necessarie per scongiurare altre aggressioni”.