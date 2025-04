It.insideover.com - Perché Trump difende Le Pen? L’asse sovranista di The Donald

Leggi su It.insideover.com

Il sostegno incondizionato espresso daa Marine Le, dopo la condanna della leader del Rassemblement National per uso improprio di fondi europei, riaccende i riflettori sulla costruzione di un’alleanzatransatlantica. In un post pubblicato su Truth Social,ha definito la condanna di Le“una grande notizia per la sinistra radicale” e l’ha paragonata alle sue stesse vicende giudiziarie: “Stanno cercando di distruggere la destra in tutto il mondo, ma non ci riusciranno. La stessa cosa che stanno facendo a me negli USA, la stanno facendo a Marine in Francia.”Il messaggio diIl messaggio è chiaro: il presidente americano derubrica le indagini giudiziarie contro esponenti della destra internazionale come parte di una strategia globale per mettere a tacere le voci populiste e conservatrici.