Contraccezione una puntura al posto della pillola? I microcristalli che potrebbero rivoluzionare la somministrazione di molti farmaci

Contraccezione ha già molte forme: pillole da assumere ogni giorno, dispositivi intrauterini da inserire chirurgicamente, impianti sottocutanei, cerotti, anelli, iniezioni trimestrali. Ma la ricerca sta aprendo una nuova strada: gli scienziati stanno lavorando a un'iniezione singola, veloce e poco invasiva, capace di generare spontaneamente un impianto sotto la pelle che rilascia il farmaco contraccettivo per mesi, senza bisogno di interventi o sostituzioni. Lo studio pubblicato su Nature Chemical Engineering dal titolo Self-aggregating long-acting injectable microcrystals presenta una nuova tecnologia sviluppata da un team internazionale di scienziati pensata per offrire una modalità di somministrazione dei farmaci più veloce e duratura, da applicarsi all'ambito della Contraccezione ormonale a lunga durata ma anche ad altri farmaci come quelli per HIV, tubercolosi, disturbi psichiatrici, trasformando trasformando il modo in cui vengono applicate molte terapie croniche.

