Torna in classifica ‘Ladro di Poesia’ il libro d’esordio di Michele Piramide

Tempo di lettura: 2 minutiA quasi quattro anni dalla sua prima uscita, Ladro di poesia, ildi esordio del poeta, èto tra i 100 titoli più venduti su Amazon, confermandosi come un caso letterario che resiste nel tempo. Pubblicata in self publishing nel maggio del 2021, la raccolta aveva già conquistato il pubblico nei primi sei mesi, raggiungendo le vette delle classifiche e diventando un bestseller del settore poesia.A stupire oggi è la tenuta del: Ladro di poesia èto stabilmente inda oltre una settimana, in un momento in cui l’autore ha ampliato il proprio raggio d’azione ben oltre la scrittura., infatti, non è più solo un poeta: negli ultimi anni è diventato speaker radiofonico (con il programma Read(Y), in onda su Under Park Radio), caporedattore del magazine culturale UNDERmag, organizzatore di eventi, direttore artistico del festival Argini (a Roma e, da quest’anno, anche ad Anagni), e ideatore del Premio Nazionale “Simonetta Lamberti”.