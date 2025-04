Nuovi cortei a Gaza per fine guerra

Gaza. Chiedono la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione terroristica". I video delle proteste sono postati da diversi account della Striscia. C'erano già state manifestazioni circa due settimane fa. Poi si erano interrotte. Sui social, alcuni video mostravano manifestanti inseguiti e dispersi dalla sicurezza di Hamas. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.25 Manifestazione di centinaia di palestinesi nel campo di Jabalia, nel Nord di. Chiedono ladellae che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione terroristica". I video delle proteste sono postati da diversi account della Striscia. C'erano già state manifestazioni circa due settimane fa. Poi si erano interrotte. Sui social, alcuni video mostravano manifestanti inseguiti e dispersi dalla sicurezza di Hamas.

