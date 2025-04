Giovani studenti a scuola di legalità L' incontro con i carabinieri

incontro formativo per gli studenti dell'Istituto tecnico industriale "S. Cannizzaro" di Colleferro, che hanno avuto modo di incontrare i carabinieri della stazione locale insieme al raggruppamento investigazioni scientifiche di Roma e del nucleo cinofili Santa Maria di Galeria. L'incontro ha. Frosinonetoday.it - Giovani studenti a scuola di legalità. L'incontro con i carabinieri Leggi su Frosinonetoday.it Unformativo per glidell'Istituto tecnico industriale "S. Cannizzaro" di Colleferro, che hanno avuto modo di incontrare idella stazione locale insieme al raggruppamento investigazioni scientifiche di Roma e del nucleo cinofili Santa Maria di Galeria. L'ha.

Intelligenza artificiale: 8 giovani su 10 vorrebbero studiarla a scuola - Oltre 6 studenti su 10 temono per le proprie prospettive occupazionali. Così la Generazione Zeta chiede di studiare l'intelligenza artificiale in classe. (libreriamo.it)

Ottanta giovani a scuola di Costituzione e impegno sociale - Portare gli studenti in carcere. È stata questa la proposta avanzata quest’anno dalla Scuola di Formazione Politica ... non solo per i giovani che abbiamo accompagnato. (ilgiorno.it)

Cadaveri di coetanei mostrati agli studenti a scuola, la lezione choc sulla droga: «Così li ha uccisi, ecco cosa vi fa» - «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani rappresentati attraverso sagome stilizzate? La droga e me». Inizia così la lezione choc ... (ilmattino.it)