Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: si parte con l’olandese al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.0030-15 Altra ottima prima di.15-15 Un cattivo rimbalzo tradisce l’azzurro.15-0 Prima vincente di Luciano.1-0 Game. Scappa via il rovescio di, che si appresta ora a servire.40-0e dritto a segno per.30-0 Primo ACE del15-0 E’ lungo il recupero con il pallonetto di dritto dell’italo-argentino.PRIMO SET16:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match conal.16:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lucianoe Tallon.15:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due finalisti.15:53 Dopo la finale raggiunta nel ricco Challenger di Napoli l’italo-argentino ha confermato di aver ritrovato il proprio tennis sulla terra rossa dopo una deludente campagna sudamericana.