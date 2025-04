Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 6 aprile 2025 | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – domenica 6– con la soap(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 135 e 136 instreaming.Ozan cerca di contattare Zelis ma lei ha bloccato il suo numero. Prova a telefonarle dal cellulare di Mesut e riesce a parlare con lei, ma la ragazza lo implora di non cercarla più.Guzide pianifica con i suoi figli il trasferimento di Oylum: per sfuggire a Behram, la manderà a studiare in America e partorirà lì il suo bambino.