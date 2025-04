Autonomia differenziata Salvini | Non è capriccio ma salvezza per tutta l' Italia

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2025 "Su autonomia, non è un capriccio ma la salvezza di tutta l'Italia, serve a dare parità a di condizioni e di diritti, il merito" così il leader della Lega, nonché vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini intervenendo a conclusione del Congresso della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

