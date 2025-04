Dailymilan.it - Rinnovo Theo, la stagione deludente lo penalizza

Come riferito da “calciomercato.it”, la dirigenza rossonera ha preso una decisione molto forte riguardo il destino del terzino francese.Hernandez ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e le sue recenti prestazioni dinon hanno convinto la società Milan a voler proporre undel suo contratto. Ladei rossoneri e del vicecampione del mondo è statasotto tutti i punti di vista. Per questo motivo la dirigenza non è pronta a soddisfare le richieste d’ ingaggio molto alte del giocatore ( tra i 6.5 e 7 milioni di euro). Se non sarà questa estate sarà la prossima, ma le strade di Milan esi separeranno. Furlani non vuole sicuramente rischiare un terremoto finanziario: l’ obiettivo è sicuramente cederlo l’ estate più prossima per non rischiare di perderlo a zero.