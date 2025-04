Anteprima24.it - Inatteso incontro a San Pietro tra il Papa e una 94enne suora clausura

Tempo di lettura: 3 minutiIn pellegrinaggio con un gruppo da Napoli, suor Francesca Battiloro, 94 anni, inda 75 come ‘visitandina’, era nella Basilica di Sanin preghiera quando stamane, all’improvviso, ha incontrato ilche si recava in Piazza.E’ stata la più grande sorpresa della sua vita: “Io avevo chiesto a Dio: ‘Voglio incontrare il’. E solo a Lui eh! A nessun altro. Pensavo fosse impossibile, invece è stato ila venirmi. Pare che il Signore quando gli chiedo una cosa me la concede sempre.”, dice la religiosa, secondo quanto racconta Vatican News.Suor Francesca era partita questa mattina presto da Napoli con un unico desiderio: vivere il Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Insieme a lei, un gruppo di amici e parenti. In sedia a rotelle, con problemi alla vista, la religiosa dell’Ordine della Visitazione voleva attraversare la Porta Santa.