Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Gabi sveglia le venete nel secondo set, 25-18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 Mano out dida zona 4 ed è stata proprio la brasiliana a dare laalleche pareggiano il conto. 1-124-18 Errore al servizio24-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa23-17 La slash di Fahr22-17 Vincenteda zona 421-17 Invasione Wolosz21-16 Errore al servizio21-15 La diagonale di haak da zona 2 a chiudere una lunga azione20-15 Out Zhu da zona 420-14 Primo tempo Chirichella19-14 Mano out di Alsmeier da zona 419-13 Il muro di Chirichella dopo l’errore in difesa di18-13 La pipe di, implacabile in questa fase17-13 Diagonale di Alsmeier contro il muro a tre17-12 Diagonale stretta di Zhu da zona 416-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15-12 La slash di Zhu14-12 Mano out diin pipe13-12 Diagonale stretta dida zona 412-12 Mano out Tolok da seconda linea12-11 Mano out Haak da zona 411-11 Primo tempo Aleksic11-10 Errore al servizio10-10 Vincente Ishikawa da zona 410-9 Muroooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9-9 Vincente Zhu sulle amni del muro da zona 48-9 Primo tempo Bonifacio8-8 Murooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak7-8 Palla spinta di Alsmeier da zona 47-7 Muroooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaak6-7 Out Tolok in parallela da seconda linea5-7 Primo tempo Fahr4-7 Diagonale di Tolok da seconda linea4-6 Diagonale dida zona 43-6 Errore al servizio3-5 Parallela dida zona 42-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Toloooooooooooooook2-4 Mano out Ishikawa da zona 42-3 Vincenteda zona 41-2 Diagonale di Ishikawa1-1 In rete il pallonetto di Ishikawa0-1 Pallonetto vincente di Tolok da zona 216-25 Mano out di Alsmeier da zona 4 ecompleta il dominio del primo set16-24 Vincente Adigwe da zona 215-24 Out Adigwe da zona 215-23 Primo tempo di Aleksic15-22 Mano out Zhu da zona 414-22 Errore di Haak da zona 214-21 Errore al servizio14-20 Errore al servizio13-20 La parallela di Tolok da zona 213-19 Primo tempo Fahr12-19 Vincente Tolok da seconda linea12-18 Out Ishikawa da zona 411-18 Vincente Tolok da zona 211-17 Fallo di Wolosz11-16 Mano out Ishikawa da zona 4!11-15 Il palleggio di attacco di Alsmeier chiude una lunga azione11-14 Diagonale dida zona 410-14 Out la parallela dida zona 410-13 Errore al servizio10-12 Pallonetto di Haak da seconda linea9-12 In rete la pipe di Haak9-11 La pipe di Ishikawa9-10 Muroooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeeeeeer9-9 Diagonale di Alsmeier da zona 49-8 Diagonale dida zona 48-8 Muroooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa7-8 Errore al servizio7-7 Primo tempo Chirichella6-7 Out la diagonale stretta di Haak da zona 26-6 Out Tolok da zona 25-6 Primo tempo Bonifacio5-5 Vincente Haak da zona 24-5 Parallela di Tolok da zona 24-4 Potentissima Haak in diagonale da seconda linea3-4 Muroooooooooooooooo Toloooooooooooooook su3-3 Diagonale di Alsmeier da zona 43-2 Out Tolok da seconda linea2-2 Diagonale di Haak da seconda linea1-2 La pipe di Haak senza muro0-2 Muroooooooooooooooo Bonifacioooooooooooooo0-1 Pallonetto di Tolok da seconda linea15.