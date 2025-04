Inter Bisseck è un problema? Dopo la sosta brutti passi indietro!

Inter vista ieri a Parma è apparsa spesso in sofferenza, non sapendo gestire il doppio vantaggio. Sottotono la prova del reparto difensivo, e in particolare di Yann Bisseck, preferito nuovamente a Benjamin Pavard, ma autore di una prestazione negativa.DIFESA – La rimonta subita nel secondo tempo del Tardini contro il Parma ha messo in evidenza i problemi difensivi dell’Inter. In questa fase cruciale della stagione, la retroguardia difensiva sembra scricchiolare. Non un bel segnale, soprattutto perché storicamente in Italia alla fine vince chi subisce meno gol. La squadra di Inzaghi, in questa stagione, ha dimostrato una costante: la difficoltà nella gestione del vantaggio, venendo spesso rimontata nei finali di gara. Cinque volte in campionato più una in Supercoppa italiana. Nell’ultimo periodo questo accade sempre di più. Inter-news.it - Inter, Bisseck è un problema? Dopo la sosta brutti passi indietro! Leggi su Inter-news.it L’vista ieri a Parma è apparsa spesso in sofferenza, non sapendo gestire il doppio vantaggio. Sottotono la prova del reparto difensivo, e in particolare di Yann, preferito nuovamente a Benjamin Pavard, ma autore di una prestazione negativa.DIFESA – La rimonta subita nel secondo tempo del Tardini contro il Parma ha messo in evidenza i problemi difensivi dell’. In questa fase cruciale della stagione, la retroguardia difensiva sembra scricchiolare. Non un bel segnale, soprattutto perché storicamente in Italia alla fine vince chi subisce meno gol. La squadra di Inzaghi, in questa stagione, ha dimostrato una costante: la difficoltà nella gestione del vantaggio, venendo spesso rimontata nei finali di gara. Cinque volte in campionato più una in Supercoppa italiana. Nell’ultimo periodo questo accade sempre di più.

Inter, Bisseck fa suonare l’allarme: emergenza in difesa dopo il crollo in Supercoppa. Atalanta-Inter, Dumfries out per problema alla coscia. Le news. Infortunio Bisseck, brutte notizie per l'Inter di Inzaghi: l'esito degli esami e quando torna. Bisseck spremuto, De Vrij acciaccato, Acerbi out: Inzaghi, in difesa è emergenza. Inter, problema muscolare anche per Bisseck. FCIN1908 – Inter, Bisseck non al 100% dopo la Supercoppa. Per De Vrij…. Ne parlano su altre fonti

Inter, sacrificato Bisseck: sostituto dal Liverpool - Il futuro di Yann Bisseck all'Inter potrebbe cambiare all'improvviso: i nerazzurri puntano il sostituto dal Liverpool L'attualità per l'Inter è ... (spaziointer.it)

Parma-Inter 2-2, le pagelle dei nerazzurri: Bisseck distratto, Sommer non basta - Pari che sa di sconfitta per l'Inter a Parma, dopo un primo tempo gestito senza problemi: 2-2 il risultato finale al Tardini, le reti di Darmian e Thuram nel primo tempo non bastano dunque agli uomini ... (msn.com)

Inter, l’ascesa di Bisseck. Scuola, calcio e risate. Il “cervellone“ tedesco è il futuro della difesa - A 16 anni ha finito gli studi ed esordito in Bundesliga, frenato però dagli infortuni. Stava per smettere e fare il medico, all’Aarhus è ripartito stregando i nerazzurri . In diciotto mesi a Milano “l ... (msn.com)