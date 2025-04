Una piazza per l’Europa a Bologna il messaggio di Prodi | Il mondo va veloce noi andiamo troppo adagio Non c’è più tempo – Le foto

mondo, anche la più grande democrazia del mondo non è più una democrazia. C'è qualcosa non va più, solo noi europei abbiamo senso difficile ma forte della democrazia». Così l'ex premier e presidente della commissione europea, Romano Prodi, nel suo videomessaggio in apertura della manifestazione per l'Europa in piazza del Nettuno a Bologna organizzata dal Comune insieme a quello di Firenze. «Dobbiamo avere fretta – ha continuato Prodi – il mondo va veloce e noi andiamo troppo adagio. Lo spirito di Ventotene è andare avanti anche nei momenti difficili. Anche noi cerchiamo di correre verso il futuro, non c'è più tempo». In piazza anche Francesca Mannocchi e Michele Serra, che – da una sua idea – era partita la prima manifestazione per l'Europa a Roma il 15 marzo scorso.

