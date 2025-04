Ilgiornale.it - Dalle api critici d’arte ai topi sommelier

Topi “”, in grado di distinguere diversità varietà di vino. È il risultato dello studio condotto dal Centro per le Scienze della Mente e del Cervello di Trento (da cui sono usciti tantissimi studi sotto la direzione di Giorgio Vallortigara) in collaborazione con le Università di Lincoln e Vienna