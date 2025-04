Hamilton-Ferrari trema la F1 | Solo spazzatura

Leggi su Sportface.it

Per Lewise lal’inizio di avventura insieme non è stato proprio all’insegna della tranquillità: “Soltanto”Più grande è l’attesa, più grande può essere la delusione. Lewisinè una storia iniziata ad alti giri di motore e non poteva essere altrimenti visto che si parla del pilota più vincente e della scuderia simbolo della F1.Una coppia d’oro che però sta facendo fatica a tramutare la potenza in velocità: non corre la, almeno non come ci si aspettava dopo un inverno passato a sognare il ritorno del titolo a Maranello. Per ora il sogno è destinato a restare tale, almeno stando alle prime indicazioni della pista. La delusione per i primi risultati della rossa è evidente e rischia di travolgere tutto e tutti.La scuderia mostra ottimismo, ma fuori le polemiche impazzano tanto che Lewisgià in un paio di occasioni è sbottato.