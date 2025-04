Ho rinunciato al mio appartamento e vivo su un treno da due anni Ecco come faccio | la storia di Lasse Stolley

Lasse Stolley e la sua storia la racconta il Daily Mail. Una storia particolare, quella del 18enne originario di di Fockbek, nello Schleswig-Holstein (Germania). E lui stesso la spiega a chi lo segue sui social: cosa fa? Vive sul treno da ormai due anni. Stolley aveva 16 anni quando ha chiesto ai suoi genitori di cambiare stile di vita: deluso da un tirocinio saltato che avrebbe dovuto fare dopo la scuola, ha deciso di investire su un biglietto da da 10.000 euro – circa 8.500 sterline – noto come Bahncard 100, che gli permette di viaggiare senza limiti e in prima cLasse.Il 18enne aggiorna le sue pagine social anche dando consigli a chi viaggia in treno. A partire dal sonno: “Riesco a dormire molto bene sui treni. Dormo su un sedile quadruplo, di solito con i piedi sul sedile di fronte e le ginocchia sollevate. Ilfattoquotidiano.it - “Ho rinunciato al mio appartamento e vivo su un treno da due anni. Ecco come faccio”: la storia di Lasse Stolley Leggi su Ilfattoquotidiano.it Si chiamae la suala racconta il Daily Mail. Unaparticolare, quella del 18enne originario di di Fockbek, nello Schleswig-Holstein (Germania). E lui stesso la spiega a chi lo segue sui social: cosa fa? Vive sulda ormai dueaveva 16quando ha chiesto ai suoi genitori di cambiare stile di vita: deluso da un tirocinio saltato che avrebbe dovuto fare dopo la scuola, ha deciso di investire su un biglietto da da 10.000 euro – circa 8.500 sterline – notoBahncard 100, che gli permette di viaggiare senza limiti e in prima c.Il 18enne aggiorna le sue pagine social anche dando consigli a chi viaggia in. A partire dal sonno: “Riesco a dormire molto bene sui treni. Dormo su un sedile quadruplo, di solito con i piedi sul sedile di fronte e le ginocchia sollevate.

