Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: Pogacar stacca tutti sull’Oude Kwaremont

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2016.03 10 km all’arrivo!16.01 Conclusii muri di quest’edizione del. Gli ultimi 10 chilometri saranno totalmente pianeggianti.15.59termina il Paterberg con 30? di vantaggio sul quartetto di inseguitori che si contenderanno la seconda posizione.15.59 Attacco di Pedersen, rispondono Van Aert e Van der Poel.15.58 Rilancia l’azione Tadej. Lo sloveno prova ad aumentare il proprio vantaggio sugli inseguitori per chiudere definitivamente la lotta per la vittoria15.58 Inizia il Paterberg!!15.56 Per riprenderlo i quattro inseguitori devono darsi bene i cambi per guadagnare nel tratto di pianura che porta al Paterberg e nei chilometri che separano l’ultimo muro dall’arrivo.