Tonali Juve | cosa c’è dietro il nome del centrocampista per l’estate Arriva a Torino? Rivelazione importante del giornalista

di RedazionentusNews24, illo rivela sulla possibilità di vedere l’ex Milan in bianconero: le sue impressioni a riguardoSandropuò essere un colpo fattibile per lain vista del prossimo calciomercato estivo? La risposta è stata affidata a Xavier Jacobelli, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni dintusNews24.PAROLE – «Guardi sul mercato tutto può accadere, la prima regola non scritta del mercato è quella di “mai dire mai” però francamente conoscendo l’ingaggio che percepiscee come, detto bisognerà vedere quale sarà il margine di intervento – lantus ha speso 234 milioniscorsa ha fatto 13 acquisti – non è che ogni anno può andare sul mercato e dire “cambio tutto, prendo questo, prendo quell’altro” soprattutto quando uno come, al Newcastle è diventato veramente un idolo e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale.