Gaeta.it - Malta torna al centro della scena cinematografica con l’attesissimo Il gladiatore II

Facebook WhatsAppTwitter L’Isola diriconquista una volta di più l’attenzione internazionale grazie all’uscita di “IlII“, previsto per il 14 novembre. La pellicola, diretta dal famoso regista Ridley Scott, segna la terza volta in cuiviene scelta come location di ripresa per i progetti cinematografici dello stesso regista. Scott aveva in precedenza girato la prima versione de “Il” e, più di recente, “Napoleon” nel 2023, sempre attirato dalla bellezza dei paesaggi maltesi. La scenografia del film include un’accurata ricostruzione del Colosseo, installata nei pressi di Fort Ricasoli a Kalkara, dimostrando l’abilità dell’industrialocale.: la Hollywood del MediterraneoNegli ultimi anni,si è affermata come un’importante destinazione per le produzioni cinematografiche internazionali, guadagnandosi il soprannome di “Hollywood del Mediterraneo“.