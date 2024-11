Ilrestodelcarlino.it - "La corsa dai tifosi, emozione grande"

I riflettori puntati allo stadio Bonolis non hanno intimorito il giovanissimo Andrea Cosignani. Nello stadio da 12mila posti casa del Città di Teramo, il terzino sinistro ha segnato il suo primo gol con la maglia della Civitanovese. Al 7’ del primo tempo, eccolo recuperare una palla sulla trequarti, quindi una breve avanzata e il sinistro secco a gonfiare la porta alle spalle dell’estremo difensore abruzzese Di Giorgio. A seguire, la rinper tutto il campo per festeggiare sotto il settore riservato ai supporters rossoblù. "Sono andato subito verso la curva, non credevo nemmeno io che palla fosse entrata", ammette il giocatore. La gara è terminata sul punteggio di 2-2 e ad aprire la marcature è stata proprio la rete di Cosignani che pur giovanissimo è già un veterano della Civitanovese.