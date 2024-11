Ho visto cosa avete fatto Scandalo al Grande Fratello Signorini inguaia Shaila e Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spolverato eGatta in preda ai bollori, e scatta la censura di Alfonsodopo il nuovo. Alcontinuano a far discutere le effusioni tra l’ex velina e il modello milanese. Durante la puntata del 12 novembre, si è tornati a parlare della coppia, dopo che in passato il conduttore li aveva già ripresi per l’eccessivo esibizionismo davanti alle telecamere. Anche questa volta, il presentatore ha voluto tirare le orecchie ai due, sempre travolti da un’irrefrenabile passione., visibilmente in imbarazzo, hanno faticato a rispondere alle domande.Poco prima della diretta, infatti, le telecamere avevano catturato un altro incontro piuttosto ravvicinato tra l’ex velina e il modello milanese. Dopo i baci appassionati sul pavimento della casa del Gran Hermano in Spagna, gli abbracci nascosti nello sgabuzzino e i tête-à-tête dietro le tende del GF, sembra cheabbiano “raggiunto nuove vette”, questa volta sotto le coperte.